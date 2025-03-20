Россияне атаковали авиабомбами Сумскую область – погибли два человека
Россияне ударили по жилому дому в Сумской области – погибли два человека. Об этом сообщила областная прокуратура.
По данным следствия, около 15:20 захватчики сбросили управляемые авиабомбы на двухэтажный жилой дом в поселке Краснополье Сумского района.
В результате атаки погибли 69-летняя женщина и 51-летний мужчина.
Правоохранители документируют последствия обстрела, проводится расследование по факту совершения военных преступлений, что повлекло гибель людей. Максимальное наказание – пожизненное заключение.
Краснополье – населенный пункт, расположенный на расстоянии около 8 километров от российско-украинской границы:
- Россияне регулярно атакуют Сумскую область. В частности, 18 марта в Сумах российский дрон попал в медицинское учреждение.
- Утром 20 марта РФ дважды обстреляла Краматорск. В результате пострадали три человека, среди которых есть 90-летняя женщина.