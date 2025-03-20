Россияне атаковали авиабомбами Сумскую область – погибли два человека

Оккупанты сбросили два КАБа на двухэтажный жилой дом в поселке Краснополье

Фото: Нацполиция

Россияне ударили по жилому дому в Сумской области – погибли два человека. Об этом сообщила областная прокуратура.

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По данным следствия, около 15:20 захватчики сбросили управляемые авиабомбы на двухэтажный жилой дом в поселке Краснополье Сумского района.

В результате атаки погибли 69-летняя женщина и 51-летний мужчина.

Правоохранители документируют последствия обстрела, проводится расследование по факту совершения военных преступлений, что повлекло гибель людей. Максимальное наказание – пожизненное заключение.

Фото: Сумская областная прокуратура

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Краснополье – населенный пункт, расположенный на расстоянии около 8 километров от российско-украинской границы:

Карта: Deepstate

Россияне регулярно атакуют Сумскую область. В частности, 18 марта в Сумах российский дрон попал в медицинское учреждение.

Утром 20 марта РФ дважды обстреляла Краматорск. В результате пострадали три человека, среди которых есть 90-летняя женщина.