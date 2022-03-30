С первого апреля в Украине начнут открываться театры, оперы и концертные залы
30.03.2022, 21:08
Театр на Подоле (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
С первого апреля в Украине постепенно приступят к работе заведения культуры и искусств: театры, оперы и концертные залы, сообщает Министерство культуры.
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Как сообщается, каждое заведение будет готовить свою программу и будет работать по собственному графику.
Часть средств от приобретенных билетов пойдет на помощь украинским защитникам или на гуманитарную помощь.
В случае воздушной тревоги все зрители должны будут пройти в укрытие, расположенное в заведении. Следовательно, количество мест в открытых заведениях будет ограничено. При входе может проводиться поверхностный осмотр для выявления запрещенных или опасных предметов.
Часть средств от приобретенных билетов пойдет на помощь украинским защитникам или на гуманитарную помощь.
В случае воздушной тревоги все зрители должны будут пройти в укрытие, расположенное в заведении. Следовательно, количество мест в открытых заведениях будет ограничено. При входе может проводиться поверхностный осмотр для выявления запрещенных или опасных предметов.
Также Минкульт напомнил о соблюдении противоэпидемических мер, направленных на предотвращение распространения COVID-19.
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