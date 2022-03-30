С первого апреля в Украине начнут открываться театры, оперы и концертные залы





Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное С первого апреля в Украине постепенно приступят к работе заведения культуры и искусств: театры, оперы и концертные залы, сообщает Министерство культуры.

Как сообщается, каждое заведение будет готовить свою программу и будет работать по собственному графику.



Часть средств от приобретенных билетов пойдет на помощь украинским защитникам или на гуманитарную помощь.



В случае воздушной тревоги все зрители должны будут пройти в укрытие, расположенное в заведении. Следовательно, количество мест в открытых заведениях будет ограничено. При входе может проводиться поверхностный осмотр для выявления запрещенных или опасных предметов.

Также Минкульт напомнил о соблюдении противоэпидемических мер, направленных на предотвращение распространения COVID-19.

Валерия Давыдова

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