СБУ: Руководитель охраны одного из вузов Днепра помогал россиянам корректировать удары

Правоохранители заявили о задержании двух корректировщиков, один из них – руководитель охраны одного из университетов Днепра

Задержание (Фото: СБУ)

Контрразведчики задержали двух мужчин, которые подозреваются в корректировке ударов оккупантов по Днепропетровской и Запорожской областям. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Задержанные имели одного общего куратора от ФСБ, но действовали в разных регионах: Запорожской и Днепропетровской областях. Как выяснило следствие, их главной задачей был поиск боевых позиций противовоздушной обороны и объектов временной дислокации Вооруженных Сил Украины.

По словам правоохранителей, один из задержанных – руководитель охраны одного из ведущих университетов Днепра. Россияне "вышли" на него через его родственника, который проживает в РФ и работает на российскую спецслужбу.

Как утверждают в СБУ, для выполнения агентурных задач днепрянин "подключил" своего знакомого – руководителя участка водоснабжения в городе Гуляйполе в Запорожье, который расположен вблизи линии боестолкновения.

По материалам следствия, чтобы собрать информацию, задержанные во время воздушных тревог объезжали местность на собственных авто и фиксировали работу украинской ПВО, также они выспрашивали у знакомых информацию о пунктах базирования Сил обороны, а затем проверяли полученные геолокации.

Правоохранители задержали мужчин и изъяли у них доказательства работы на врага.

Обоим фигурантам сообщили о подозрениях в государственной измене. Сейчас они находятся под стражей без права залога, им может грозить пожизненное заключение с конфискацией имущества.

