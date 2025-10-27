СБУ: Керівник охорони одного з провідних вишів Дніпра допомагав росіянам коригувати удари

Правоохоронці заявили про затримання двох корегувальників, один із них – керівник охорони одного з університетів Дніпра

Затримання (Фото: СБУ)

Контррозвідники затримали двох чоловіків, які підозрюються у коригуванні ударів окупантів по Дніпропетровщині та Запорізькій області. Про це повідомила Служба безпеки України.

Затримані мали одного спільного куратора від ФСБ, але діяли у різних регіонах: Запорізькій та Дніпропетровській областях. Як з'ясувало слідство, їхнім головним завданням був пошук бойових позицій протиповітряної оборони та об’єктів тимчасової дислокації Збройних Сил України.

За словами правоохоронців, один з затриманих – керівник охорони одного з провідних університетів Дніпра. Росіяни "вийшли" на нього через його родича, який проживає в РФ та працює на російську спецслужбу.

Як стверджують в СБУ, для виконання агентурних завдань дніпрянин "підключив" свого знайомого – очільника дільниці водопостачання у місті Гуляйполе на Запоріжжі, яка розташована поблизу лінії боєзіткнення.

За матеріалами слідства, аби зібрати інформацію, затримані під час повітряних тривог об’їжджали місцевість на власних авто та фіксували роботу української ППО, також вони випитували у знайомих інформацію про пункти базування Сил оборони, а потім перевіряли отримані геолокації.

Правоохоронці затримали чоловіків та вилучили у них докази роботи на ворога.

Обом фігурантам повідомили про підозри в державній зраді. Наразі вони перебувають під вартою без права застави, їм може загрожувати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Затриманий (Фото: СБУ)

Затриманий (Фото: СБУ)