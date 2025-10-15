У Херсоні СБУ затримала ексохоронця російської катівні – добровільно працював на ворога
У Херсоні затримано ще одного ексохоронця російської катівні, яка діяла під час окупації міста. Про це повідомила Служба безпеки України.
За даними правоохоронців, йдеться про місцевого різнороба, який добровільно співпрацював з окупантами. Влітку 2022 року вступив до так званого управління виконання покарань, яке ворог облаштував в будівлі захопленого СІЗО Херсона.
Чоловіка призначили "молодшим інспектором", видали йому зброю, посвідчення та формений одяг російського зразка. Він, за матеріалами справи, охороняв камери, в які росіяни звозили учасників руху опору в регіоні. Затриманих піддавали тортурам, намагаючись "вибити" з них адреси перебування інших українських патріотів.
Після звільнення міста від росіян затриманий намагався переховуватись від правосуддя – "заліг на дно" у власному помешканні, з якого майже не виходив.
Однак співробітники СБУ встановили його місцеперебування та затримали. Чоловіку оголосили про підозру в колабораційній діяльності, йому може загрожувати до 15 років за ґратами з конфіскацією майна. Наразі підозрюваний під вартою.
- 24 червня поліція повідомила про підозру трьом наглядачам російської катівні на Харківщині. Вони змушували полонених до фізичних робіт на користь окупантів.
- 14 липня стало відомо, що експосадовця колонії Херсону засудили до 14 років тюрми за колабораціонізм. Після звільнення міста від окупації чоловік не встиг втекти й переховувався.
- 8 жовтня отримали підозри двоє окупантів, які знущалися з жінки в катівні "Ізоляція", що у тимчасово окупованому Донецьку. Вони вчиняли над жінкою сексуальне насильство, били, імітували удушення й погрожували здати дітей в інтернат.
