Експосадовця колонії Херсону засудили до 14 років тюрми за колабораціонізм

Після звільнення міста від окупації чоловік не встиг втекти та переховувався

Колаборант під час затримання (Фото: ДБР)

Херсонський міський суд визнав винним у колабораційній діяльності колишнього заступника начальника відділу державної установи "Північна виправна колонія №90". Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Суд довів, що після окупації Херсона чоловік добровільно перейшов на бік ворога.

За його участі окупанти створили фейкову пенітенціарну установу, що функціонувала за законами Росії.

Засуджений обійняв у ній керівну посаду, отримував зарплатню в рублях, мав дозвіл на безперешкодний проїзд блокпостів загарбників і право носіння зброї.

Крім того, він публічно склав присягу на вірність Росії та отримав російський паспорт.

Після звільнення Херсона фігурант справи не встиг втекти та переховувався у місті. Його затримали працівники ДБР спільно зі Службою безпеки України.

Колаборанта засуджено до 14 років позбавлення волі.