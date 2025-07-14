Экс-чиновник колонии в Херсоне приговорен к 14 годам тюрьмы за коллаборационизм
Херсонский городской суд признал виновным в коллаборационной деятельности бывшего заместителя начальника отдела государственного учреждения "Северная исправительная колония №90". Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Суд доказал, что после оккупации Херсона мужчина добровольно перешел на сторону врага.
При его участии оккупанты создали фиктивное исправительное учреждение, которое функционировало по законам России.
Осужденный занял в ней руководящую должность, получал зарплату в рублях, имел разрешение на беспрепятственный проезд через блокпосты захватчиков и право ношения оружия.
Кроме того, он публично принес присягу на верность России и получил российский паспорт.
После освобождения Херсона фигурант дела не успел сбежать и скрывался в городе. Его задержали сотрудники Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины.
Коллаборант приговорен к 14 годам лишения свободы.
- 23 июня глава СБУ Василий Малюк сообщил, что возбуждено почти 4000 уголовных дел по фактам государственной измены и более 9500 – по фактам коллаборационной деятельности и пособничества агрессору. В большинстве случаев фигурантам уже предъявлены подозрения.
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