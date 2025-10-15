В Херсоне СБУ задержала экс-охранника российской пыточной – добровольно работал на врага
В Херсоне задержан еще один экс-охранник российской пыточной, которая действовала во время оккупации города. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
По данным правоохранителей, речь идет о местном разнорабочем, который добровольно сотрудничал с оккупантами. Летом 2022 года вступил в так называемое управление исполнения наказаний, которое враг обустроил в здании захваченного СИЗО Херсона.
Мужчину назначили "младшим инспектором", выдали ему оружие, удостоверение и форменную одежду российского образца. Он, по материалам дела, охранял камеры, в которые россияне свозили участников движения сопротивления в регионе. Задержанных подвергали пыткам, пытаясь "выбить" из них адреса пребывания других украинских патриотов.
После освобождения города от россиян задержанный пытался скрываться от правосудия – "залег на дно" в собственном доме, из которого почти не выходил.
Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали. Мужчине объявили о подозрении в коллаборационной деятельности, ему может грозить до 15 лет за решеткой с конфискацией имущества. Сейчас подозреваемый находится под стражей.
- 24 июня полиция сообщила о подозрении трем надзирателям российского застенка в Харьковской области. Они принуждали пленных к физическим работам в пользу оккупантов.
- 14 июля стало известно, что экс-чиновника колонии Херсона осудили к 14 годам тюрьмы за коллаборационизм. После освобождения города от оккупации мужчина не успел сбежать и скрывался.
- 8 октября получили подозрения двое оккупантов, которые издевались над женщиной в пыточной "Изоляция", что во временно оккупированном Донецке. Они насиловали женщину, били, имитировали удушение и угрожали сдать детей в интернат.
Комментарии (0)