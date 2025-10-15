В Херсоне СБУ задержала экс-охранника российской пыточной – добровольно работал на врага

Задержанный получил подозрение в коллаборационизме, так как добровольно пошел работать на оккупантов

Подозреваемый (Фото: СБУ)

В Херсоне задержан еще один экс-охранник российской пыточной, которая действовала во время оккупации города. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

По данным правоохранителей, речь идет о местном разнорабочем, который добровольно сотрудничал с оккупантами. Летом 2022 года вступил в так называемое управление исполнения наказаний, которое враг обустроил в здании захваченного СИЗО Херсона.

Мужчину назначили "младшим инспектором", выдали ему оружие, удостоверение и форменную одежду российского образца. Он, по материалам дела, охранял камеры, в которые россияне свозили участников движения сопротивления в регионе. Задержанных подвергали пыткам, пытаясь "выбить" из них адреса пребывания других украинских патриотов.

После освобождения города от россиян задержанный пытался скрываться от правосудия – "залег на дно" в собственном доме, из которого почти не выходил.

Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали. Мужчине объявили о подозрении в коллаборационной деятельности, ему может грозить до 15 лет за решеткой с конфискацией имущества. Сейчас подозреваемый находится под стражей.