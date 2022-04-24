СБУ задержала в Одессе депутата-коллаборанта и агента ФСБ

Сотрудники Службы безопасности задержали депутата одного из местных советов Херсонской области – тот сотрудничал с РФ. Также задержали интернет-агента, администрировавшего пророссийские паблики в соцсетях



Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

По его словам, в Одессе правоохранители задержали депутата одного из местных советов Херсонской области. Его обвиняют в государственной измене.



Известно, что после начала полномасштабной агрессии России против Украины его завербовала ФСБ РФ. Коллаборант помогал расквартировать военнослужащих врага во временно оккупированном Херсоне. Также он предоставил захватчикам ориентиры местности для патрулирования территории города. Фигурант планировал пересечь государственную границу в Одесской области, используя иностранный паспорт.

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Также сотрудники СБУ задержали интернет-агента российских спецслужб, до начала активной фазы войны не проявлявшего никакой активности. По информации правоохранителей, злоумышленник распространял в соцсетях дезинформацию о ситуации на фронте и призвал поддерживать оккупантов. Российский агент создал и администрировал более 10 различных интернет-платформ, через которые распространял пророссийские месседжи.

Уляна Букатюк

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