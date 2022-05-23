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Сибирские росгвардейцы на допросе сообщили, что до 24 февраля знали об отправке в Украину

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2022, 15:09
Сибирские росгвардейцы на допросе сообщили, что до 24 февраля знали об отправке в Украину - Фото
Российский военный (фото - ЕРА)

Российские военные, участвовавшие в войне против Украины, знали о предстоящем вторжении еще до 24 февраля, стало известно из материалов уголовного дела о "военных фейках" главного редактора хакасского сайта "Новый фокус" Михаила Афанасьева, пишет Сибирь.Реалии.

Он написал об отказе некоторых росгвардейцев участвовать в белорусских учениях после появления информации о планах вторжения в Украину.

В материалы уголовного дела Афанасьева включены допросы в Следственном комитете действующих и бывших сотрудников Росгвардии.

Согласно документам, росгвардейцев вывозили на учебу накануне войны – узнав о плане вторжения в Украину, часть допрошенных отказалась выполнять приказ, ссылаясь на состояние здоровья, и покинула расположение воинской части.

Один из допрошенных росгвардейцев рассказал, что в середине февраля руководство приказало прибыть в Смоленск, где они проживали в палатках и в условиях "приближенных к войне".

Согласно его показаниям, отряд из Хакасии в 60 человек выдвинулся в Беларусь 20 февраля ночью.

После 20 чисел, по его словам, один из командиров сообщил, что есть большая вероятность "передислокации на территорию Украины". Задачей отрядов была якобы охрана улиц Киева.

"Все бойцы предсказывали результат наших учений в плане, однако это решение было для нас неожиданным и не очень желательным", – рассказал росгвардеец.

При этом все сотрудники отряда в Беларуси согласились выполнять приказ руководства.

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Катерина Амеліна
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беларусь российские военные вторжение в украину
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