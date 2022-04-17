UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Символ стойкости украинцев. Шкафчик с петушком из Бородянки попал в музей: фото

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2022, 13:16
Символ стойкости украинцев. Шкафчик с петушком из Бородянки попал в музей: фото - Фото
Фото: Музей Революции достоинства

Национальный музей Революции достоинства решил сделать кухонный шкафчик с керамическим петушком из Бородянки своим экспонатом. Об этом музей сообщил в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Обычный элемент кухонного интерьера стал легендой благодаря снимку киевской фотокорреспондентки Елизаветы Серватинской. Шкафчик уцелел там, где шансов, казалось бы, никаких. Со всем своим содержимым: фарфоровой посудой, стеклянными окошками дверец, баночками для специй, традиционными сувенирами. И даже с керамическим декоративным сосудом для напитков в виде петушка", – объяснили в музее ценность шкафчика.

14 апреля с разрешения хозяйки квартиры Надежды Сватко шкафчик демонтировали вместе с шурупами, на которых он крепился к стене. Руины здания и саму стену со шкафчиком задокументировали с помощью дрона для создания 3D-модели, которая в будущем должна позволить точно воспроизвести местоположение и пространство.

Символ стойкости украинцев. Шкафчик с петушком из Бородянки попал в музей: фото

Шкафчик с петушком стал первым экспонатом будущей экспозиции, посвященной борьбе украинцев в войне с Россией.

"Придет время, и те, кто защищал Украину и пережил с ней ад войны, поведут своих детей и внуков в музеи, чтобы почтить наших людей и увидеть не только историю борьбы, но и то, ради чего мы боролись", – заявили в музее.

  • 9 апреля подобных петушков подарили президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, когда они прогуливались в центре Киева. После этого петушка можно было увидеть на видеообращениях Зеленского.
Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
музей Революции достоинства музеи война с россией бородянка
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 