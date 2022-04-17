Символ стойкости украинцев. Шкафчик с петушком из Бородянки попал в музей: фото

Национальный музей Революции достоинства решил сделать кухонный шкафчик с керамическим петушком из Бородянки своим экспонатом. Об этом музей сообщил в Facebook.

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"Обычный элемент кухонного интерьера стал легендой благодаря снимку киевской фотокорреспондентки Елизаветы Серватинской. Шкафчик уцелел там, где шансов, казалось бы, никаких. Со всем своим содержимым: фарфоровой посудой, стеклянными окошками дверец, баночками для специй, традиционными сувенирами. И даже с керамическим декоративным сосудом для напитков в виде петушка", – объяснили в музее ценность шкафчика.

14 апреля с разрешения хозяйки квартиры Надежды Сватко шкафчик демонтировали вместе с шурупами, на которых он крепился к стене. Руины здания и саму стену со шкафчиком задокументировали с помощью дрона для создания 3D-модели, которая в будущем должна позволить точно воспроизвести местоположение и пространство.

Шкафчик с петушком стал первым экспонатом будущей экспозиции, посвященной борьбе украинцев в войне с Россией.

"Придет время, и те, кто защищал Украину и пережил с ней ад войны, поведут своих детей и внуков в музеи, чтобы почтить наших людей и увидеть не только историю борьбы, но и то, ради чего мы боролись", – заявили в музее.

9 апреля подобных петушков подарили президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, когда они прогуливались в центре Киева. После этого петушка можно было увидеть на видеообращениях Зеленского.

Андрей Водяный

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