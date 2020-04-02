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Скидка -30% на самые популярные абонементы в Sport Lifep

Скидка -30% на самые популярные абонементы в Sport Life - Фото
02.04.2020, 15:39

Абонементы со скидкой 30%, каждый может купить уже сейчас, а активировать после завершения карантина

На правах спонсорства

Сеть фитнес-клубов Sport Life поможет остаться в форме после карантина. Самые популярные абонементы с выгодной скидкой 30%, которые каждый может купить сейчас, а активировать в течение месяца после окончания карантина.

«Сохранение великолепной формы даже на время карантина - важно для клиентов, поэтому мы готовы и дальше помогать им поддерживать себя в форме. Сейчас сложное время для всех, но мы делаем все возможное, чтобы улучшить нашу работу», - комментирует представитель компании.

Компания готова помогать клиентам поддерживать здоровье и активный образ жизни после завершения периода ограничений. Поэтому, самые популярные абонементы со скидкой 30%, каждый может купить уже сейчас, а активировать после завершения карантина.

Приобретите абонементы со скидкой   sportlife.ua/30.

Станислав Погорилов
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