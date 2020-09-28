Ланет.TV: выгодная альтернатива ТВ по подписке

На правах спонсорства

Высокие технологии не стоят на месте, еще десяток лет тому назад Интернет и телевидение были никак между собой не связаны и даже конкурировали. Но сегодня почти у каждого канала есть свой сайт, существует немалое количество интернет-сервисов для просмотра ТВ онлайн с лицензированным контентом, встроенной телепрограммой и удобной оплатой услуг. Одним из них является сервис интернет-телевидения Ланет.TV.

Ланет.TV – сервис онлайн-телевидения, которое позволяет смотреть каналы на любом удобном устройстве: телевизоре с функцией Smart TV, ПК, ноутбуке, планшете и даже смартфоне. Удобный интерфейс позволяет быстро находить нужный контент и сортировать его по жанрам и направлениям, а встроенная ТВ-программа поможет сориентироваться в изобилии передач и наилучшим образом спланировать свой досуг. С Ланет.TV вы можете смотреть прямой эфир ТВ каналов онлайн в высоком качестве без переплат. Почему так? Потому что подписка на каждый канал или медиагруппу по отдельности стоит немалых денег, а в данном приложении интернет ТВ вы получаете доступ к огромному пакету каналов по очень выгодной стоимости, не превышающей ваш бюджет на подписки. По сути, это интерактивный телевизор онлайн с удобной ТВ-программой.

С помощью приложения вы сможете смотреть ТВ онлайн в удобном для вас формате: любимые передачи, сериалы и новинки кино, «горячие» новости и документальные фильмы и многое другое, ведь Ланет.TV является крупнейшим каталогом украинских и лучших зарубежных каналов различных жанров и направлений от развлекательных до познавательных. Выбрать нужный канал и передачу поможет интерактивная телепрограмма. А для того, чтобы смотреть телевидение онлайн с этим сервисом, вам достаточно лишь иметь доступ к Интернету.

Как смотреть ТВ через Интернет? Все просто:

скачайте приложение Ланет.TV из магазина Google Play или откройте в браузере;

зарегистрируйтесь;

авторизуйтесь;

оплатите выбранный пакет каналов, выберите любимую передачу в программе ТВ и наслаждайтесь просмотром!

Важный момент! Рекомендуем подтвердить свой номер телефона в сервисе онлайн ТВ, тогда вы получите неделю просмотра пакета /PRIME с премиальным ТВ-контентом. Также вы можете заказать с 80% скидкой пакет /BAZA – всего за 147 грн на 15 недель!

Устанавливайте приложение, изучайте его преимущества и смотрите ТВ онлайн в удобном формате! С Ланет.TV вы можете смотреть онлайн СТБ, Новый канал, Интер, 1+1, ICTV, М1, М2, Энтер-фильм, 2+2, НЛО TV, Украина и прочие.

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