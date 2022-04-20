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"Спонсор должен нарубить бабла". Отец оккупанта призывает его грабить украинцев

20.04.2022, 18:36
Обстрел Харьковской области, фото - ГСЧС

Родители российских оккупантов рассматривают их как "спонсоров" и приказывают привозить награбленное в Украину имущество и запчасти к машинам, свидетельствует телефонный разговор российского солдата с отцом, перехваченный СБУ.

"Не высовывайся! Мой спонсор должен нарубить бабла и приехать домой", – говорит отец русскому солдату, который сейчас стоит под Харьковом.

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И советует "разбирать мерседесы, потому что у них запчасти дорогие".

Когда сын заметил, что их командиры или себе воруют автомобили, или расстреливают.

Тогда отец ему советует "прикапывать генераторы мерсов и аудюха".

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Катерина Амеліна
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сбу война с россией мародерство телефонные разговоры оккупантов
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