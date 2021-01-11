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Sport Life предлагает абонементы со скидкой до 90%. Специальное предложение на годовые абонементы Sport Life "Локдаун цен" будет действовать до 24 января.

Независимо от того, сколько Украине придется пережить локдаунов и карантинов, всегда полезно серьезно задуматься о своем здоровье и своей физической форме. "Локдаун цен" – отличный повод прийти в спортзал и привести туда всю свою семью. Ведь спорт – важнейшая составляющая здоровья, так что именно сейчас самое время позаботиться о себе и своих близких.

Тем более, что Sport Life – сеть многофункциональных и универсальных спортклубов, предлагающих такие услуги как бассейн, тренажерный зал, сауна, спа, групповые и индивидуальные занятия фитнесом, йогой и другими видами спорта. Благодаря разнообразию спортивных возможностей и широкой сетке спортклубов каждый сможет найти себе спорт по вкусу, в удобном месте и в удобное время.

Забронировать свою суперцену можно по номеру телефона (044) 222 4 222

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