США согласились продать Эстонии ракетные системы HIMARS на полмиллиарда долларов

Государственный департамент США в пятницу, 15 июля, согласовал продажу Эстонии ракетных систем залпового огня HIMARS.

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На сайте Управления военного сотрудничества Минобороны США сообщается, что шесть РСЗО могут стать центральным элементом военного контракта на сумму около полумиллиарда долларов США. Он также будет предусматривать приобретение до 36 управляемых снарядов GMLRS, вспомогательного оборудования, запчастей и технической поддержки.

Соглашение о продаже оружия будет способствовать достижению военных целей Эстонии по обновлению потенциала и дальнейшему повышению оперативной совместимости с США и другими союзниками.

Кроме того, Госдеп согласовал продажу более 260 ракет класса "воздух-воздух" средней дальности для Норвегии в рамках сделки на сумму до $950 млн, а также более трех десятков легких торпед MK 54 Южной Кореи по ориентировочной стоимости $130 млн.

По информации Пентагона, Lockheed Martin Corp будет главным подрядчиком для систем HIMARS, а Raytheon Technologies – для ракет AIM-120 модификации C8 или D.

Украина активно использует ракетные системы HIMARS в войне против России. По словам министра обороны Алексея Резникова, они уже сделали огромную разницу на поле боя.

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Андрей Водяный

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