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США ввели санкции против банка из РФ, олигарха и еще 635 россиян

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2022, 22:12
США ввели санкции против банка из РФ, олигарха и еще 635 россиян - Фото
Фото: depositphotos.com

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против частного российского Транскапиталбанка (ТКБ), связанного с олигархом Константином Малофеевым сеть физических и юридических лиц и криптовалютного холдинга. Об этом сообщается на сайте министерства.  

ТКБ предлагал услуги обхода международных санкций нескольким банкам в Китае и на Ближнем Востоке. Под санкции попал и Инвестторгбанк, дочерняя структура ТКБ. 

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OFAC также ввело санкции против подконтрольных структур олигарха Константина Малофеева, который, по данным США, спонсировал с 2014 года так называемую ДНР. 

В последние годы Малофеев тайно или через посредников поддерживал пророссийскую деятельность, вмешивался в выборы и подрывал безопасность и стабильность в целом ряде стран, отмечают в OFAC. 

Базирующаяся в России компания "Царьград" является краеугольным камнем широкой сети злонамеренного влияния Малофеева. Компания служила посреднической организацией между пророссийски настроенными европейскими политиками и чиновниками правительства РФ и недавно пообещала пожертвовать более $10 млн на поддержку войны России против Украины. 

Под санкции попал холдинг Bitriver AG и 10 его дочерних структур, специализирующихся на майнинге криптовалют. Через виртуальные активы холдинг помогал отмывать средства российским энергокомпаниям, находящимся под международными санкциями. 

Также Госдепартамент США ввел визовые ограничения в отношении 635 граждан РФ, которые причастны к деятельности, угрожающей территориальной целостности Украины, а также к нарушениям прав человека в местах лишения свободы во временно подконтрольных РФ районах украинского Донбасса. 

Санкции предполагают замораживание активов и имущества в США лиц и компаний, попавших в список.

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Роман Брыль
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Госдепартамент США санкции против россии санкции сша OFAC
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