США закупят комплексы Stinger на $625 млн. Нужно пополнить запасы после поставок в Украину

США заключили контракт с компанией Raytheon Technologies на поставку зенитных комплексов Stinger на $625 млн для пополнения запасов, которые ранее отправили в Украину, сообщает Reuters.

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Согласно контракту, компания поставит до 1468 ракетных комплексов Stinger. Предварительно поставка оружия займет до 30 месяцев.

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По данным Reuters, с февраля США отправили в Украину около 1400 ракетных комплексов. США необходимо восполнить эти запасы до того времени, пока разрабатывается следующее поколение переносных зенитно-ракетных комплексов.

Издание отмечает, что в американской армии комплексы Stinger мало применимы из-за их малого радиуса действия. США не закупала эти комплексы с 2004 года, а производственная линия Stinger была закрыта в декабре 2020 года.

Stinger — это зенитные ракеты малой дальности с радиусом действия около 5 километров. Они могут сбивать дроны, низколетящие самолеты и вертолеты.

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Наталия Фреик

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