Страны Балтии присоединились к европейской электросети после отключения от РФ и Белоруссии

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Страны Балтии присоединились к Европейской континентальной сети после полного отключения от единой сети с Россией и Беларусью (БРЕЛЛ). Об этом сообщила Европейская комиссия.

Отсоединение от российской и беларусской сети произошло накануне, 8 февраля.

Теперь же Эстония, Латвия и Литва стали полностью независимы от российских и беларусских сетей и интегрировались во внутренний энергетический рынок Евросоюза, присоединившись к европейской континентальной сети через Польшу.

"Это позволяет странам Балтии управлять собственными энергосистемами по общим и прозрачным европейским правилам. Синхронизация стран Балтии не только способствует безопасности поставок всего Союза, но будет поддерживать интеграцию возобновляемой энергии в систему, которая в конечном итоге потребителям извлечь выгоду от низших расходов на энергию".

Синхронизация этих стран с электросетью ЕС является флагманским проектом, который Комиссия поддерживала последние 15 лет. В частности, такая поддержка включает более 1,23 млрд евро в виде грантов из программы ЕС Connecting Europe Facility, покрывающих 75% инвестиционных затрат, а также дополнительных инвестиций, финансируемых в рамках инициативы Recovery and Resilience Facility в Латвии и Литве для укрепления соответствующей инфраструктуры.

Страны Балтии были последними тремя государствами-членами ЕС, чьи электросети все еще полностью работали в рамках российской и беларусских систем, где частота электроэнергии централизованно контролировалась РФ, что делало эти государства уязвимыми для использования страной-агрессором энергии в военных целях. Сейчас Эстония, Латвия и Литва получают полный контроль над собственными электросетями и усиливают энергетическую безопасность своего региона и ЕС в целом.

Этот проект удалось завершить на 10 месяцев раньше запланированного срока.

Среди запланированных на будущее работ есть строительство 700-мегаваттного межсетевого соединителя (интерконнектора) Harmony Link между Литвой и Польшей, который собираются завершить в 2030 году.

После синхронизации энергосистем Балтии с континентальной Европой Калининградская область России окажется в энергетической изоляции, работая как "энергетический остров", то есть без внешних подключений к другим электросетям.

Украина отсоединила свою энергосистему от российской 24 февраля 2022 года.

Переход в изолированный режим состоялся до начала военного вторжения России и предполагался как эксперимент, но в результате уже через три недели Украина присоединилась к энергосистеме ENTSO-E. Это позволило позже начать торговлю электроэнергией с Евросоюзом.