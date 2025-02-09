Країни Балтії приєдналися до європейської електромережі після відключення від РФ та Білорусі

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Країни Балтії приєдналися до Європейської континентальної електромережі після повного відключення від єдиної мережі з Росією та Білоруссю (БРЕЛЛ). Про це повідомила Європейська комісія.

Від'єднання від російської та білоруської мережі відбулося напередодні, 8 лютого.

Тепер же Естонія, Латвія та Литва стали повністю незалежними від російських та білоруських мереж та інтегрувалися у внутрішній енергетичний ринок Євросоюзу, приєднавшись до європейської континентальної мережі через Польщу.

"Це дозволяє країнам Балтії керувати власними енергосистемами за загальними та прозорими європейськими правилами. Синхронізація країн Балтії не тільки сприяє безпеці постачань всього Союзу, але буде підтримувати інтеграцію відновлювальної енергії у систему, що в кінцевому підсумку споживачам отримати вигоду від нижчих витрат на енергію", – зауважили в Єврокомісії.

Синхронізація цих країн з електромережею ЄС є флагманським проєктом, котрий Комісія підтримувала впродовж останніх 15 років. Зокрема, така підтримка включає понад 1,23 млрд євро у вигляді грантів з програми ЄС Connecting Europe Facility, котрі покривають 75% інвестиційних затрат, а також додаткових інвестицій, фінансованих у межах ініціативи Recovery and Resilience Facility у Латвії та Литві задля зміцнення відповідної інфраструктури.

Країни Балтії були останніми трьома державами-членами ЄС, чиї електромережі все ще повністю працювали у межах російської та білоруських систем, де частота електроенергії централізовано контролювалася РФ, що робило ці держави вразливими для використання країною-агресором енергії у військових цілях. Зараз же Естонія, Латвія та Литва отримують повний контроль над власними електромережами та посилюють енергетичну безпеку свого регіону та ЄС у цілому.

Цей проєкт вдалося завершити на 10 місяців раніше запланованого терміну.

Серед запланованих на майбутнє робіт є будівництво 700-мегаватного міжмережного з'єднувача (інтерконектора) Harmony Link між Литвою та Польщею, який збираються завершити у 2030 році.

Після синхронізації енергосистем Балтії з континентальною Європою Калінінградська область Росії опиниться в енергетичній ізоляції, працюючи як "енергетичний острів", тобто без зовнішніх підключень до інших електромереж.

Україна від'єднала свою енергосистему від російської 24 лютого 2022 року.

Перехід в ізольований режим відбувся до початку воєнного вторгнення Росії та передбачався як експеримент, але через війну вже через три тижні Україна приєдналася до енергосистеми ENTSO-E. Це дозволило пізніше розпочати торгівлю електроенергією з Євросоюзом.