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Сценарист "Карточного домика" снимет документалку о зверствах россиян в Киевской области

Цей матеріал також доступний українською
15.04.2022, 12:45
Сценарист
Бо Уиллимон, фото - Бучанский городской совет
Сценарист известного сериала "Карточный домик" Бо Уиллимон может снять документальный фильм о зверстве россиян во время оккупации Киевской области, сообщает Бучанский городской совет.

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Как сообщается, он приехал в Украину, чтобы собрать материал о жестоких зверствах оккупантов.

"Драматург хочет рассказать всему миру правду о геноциде украинцев и героическом сопротивлении украинского народа", – пишет Бучанский горсовет.
Валерия Давыдова
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война буча киевская область
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