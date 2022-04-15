Сценарист "Карточного домика" снимет документалку о зверствах россиян в Киевской области
15.04.2022, 12:45
Бо Уиллимон, фото - Бучанский городской совет
Сценарист известного сериала "Карточный домик" Бо Уиллимон может снять документальный фильм о зверстве россиян во время оккупации Киевской области, сообщает Бучанский городской совет.
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Как сообщается, он приехал в Украину, чтобы собрать материал о жестоких зверствах оккупантов.
"Драматург хочет рассказать всему миру правду о геноциде украинцев и героическом сопротивлении украинского народа", – пишет Бучанский горсовет.
"Драматург хочет рассказать всему миру правду о геноциде украинцев и героическом сопротивлении украинского народа", – пишет Бучанский горсовет.
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