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Судья скандального ОАСК может сохранить пожизненные выплаты в 100 000 грн – ЦПК

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25.04.2023, 17:27
Судья скандального ОАСК может сохранить пожизненные выплаты в 100 000 грн – ЦПК - Фото
Окружной административный суд города Киева (Фото: LIGA.net)

Замглавы ликвидированного Окружного административного суда города Киева Евгения Аблова могут отправить в отставку, по которой он покинет должность судьи с почестями и выплатами около 100 000 грн в месяц. Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.

Отмечается, что 27 апреля Высший совет правосудия рассмотрит заявление об отставке Аблова. В то же время в ВРП на рассмотрении находятся несколько жалоб на действия судьи.

Также он находится на скамье подсудимых в Высшем антикоррупционном суде, где он обвиняется в коррупционных преступлениях, пишет ЦПК.

Как отмечает Центр, если члены ВРП удовлетворят заявление Аблова об отставке, то он избежит увольнения из-за нарушений. Это позволит сохранить пожизненные выплаты в размере около 100 000 грн.

ЦПК, Всеукраинское объединение "Автомайдан" и фонд DEJURE призвали ВРП и Верховную раду содействовать решению проблемы.

  • 13 декабря 2022 года Верховная рада ликвидировала ОАСК. Председатель суда и еще несколько судей на основе тайных аудиозаписей подозреваются в создании преступной организации и захвате власти.

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Артем Джеріпа
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ОАСК ВРП суд цпк евгений аблов
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