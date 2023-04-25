Судья скандального ОАСК может сохранить пожизненные выплаты в 100 000 грн – ЦПК

Замглавы ликвидированного Окружного административного суда города Киева Евгения Аблова могут отправить в отставку, по которой он покинет должность судьи с почестями и выплатами около 100 000 грн в месяц. Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Отмечается, что 27 апреля Высший совет правосудия рассмотрит заявление об отставке Аблова. В то же время в ВРП на рассмотрении находятся несколько жалоб на действия судьи.

Также он находится на скамье подсудимых в Высшем антикоррупционном суде, где он обвиняется в коррупционных преступлениях, пишет ЦПК.

Как отмечает Центр, если члены ВРП удовлетворят заявление Аблова об отставке, то он избежит увольнения из-за нарушений. Это позволит сохранить пожизненные выплаты в размере около 100 000 грн.

ЦПК, Всеукраинское объединение "Автомайдан" и фонд DEJURE призвали ВРП и Верховную раду содействовать решению проблемы.

13 декабря 2022 года Верховная рада ликвидировала ОАСК. Председатель суда и еще несколько судей на основе тайных аудиозаписей подозреваются в создании преступной организации и захвате власти.

Читайте также: СБУ "отключила" ОАСК, чтобы не дать легализовать гауляйтера Януковича – Офис президента

Артем Джеріпа

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.