Трамп назначит главу своей госохраны начальником Секретной службы – сын политика

Избранный президент США Дональд Трамп назначит директором Секретной службы агента, прикрывавшего его во время покушения. Об этом сообщил сын политика Дональд Трамп-младший в сообщении в X (экс-Twitter).

Речь идет о Шоне Каррене – он возглавлял группу Секретной службы, занимавшейся охраной Трампа, а затем среди агентов, закрывавших собой политика после покушения на предвыборном митинге в июле 2024 года. Керран возглавлял соответствующую группу за последние два с половиной года.

🚨 #BREAKING: President Trump will be naming Sean Curran, who heads his personal detail, to be Secret Service Director.



Sean is a great patriot and will stop all the insanity once and for all. There’s not a better person to be in this position!

