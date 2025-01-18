Трамп назначит главу своей госохраны начальником Секретной службы – сын политика

Каррен был среди агентов, закрывавших собой политика после покушения на предвыборном митинге в июле 2024 года

Окровавленный Дональд Трамп после покушения, Шон Каррен праворуч від нього у сонцезахисних окулярах (Фото: EPA-EFE/DAVID MAXWELL)

Избранный президент США Дональд Трамп назначит директором Секретной службы агента, прикрывавшего его во время покушения. Об этом сообщил сын политика Дональд Трамп-младший в сообщении в X (экс-Twitter).

Речь идет о Шоне Каррене – он возглавлял группу Секретной службы, занимавшейся охраной Трампа, а затем среди агентов, закрывавших собой политика после покушения на предвыборном митинге в июле 2024 года. Керран возглавлял соответствующую группу за последние два с половиной года.

🚨 #BREAKING: President Trump will be naming Sean Curran, who heads his personal detail, to be Secret Service Director.



Sean is a great patriot and will stop all the insanity once and for all. There’s not a better person to be in this position!

🇺🇸🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/HWdIxuidYI — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 17, 2025

"Шон великий патриот и раз и навсегда прекратит все безумие. Нет лучшего человека в этой должности!", – считает сын Трампа.

Накануне телеканал CNN заявил, что несколько источников выразили значительную обеспокоенность тем, что Каррену не хватает управленческого опыта, чтобы руководить таким крупным и сложным агентством.

В отряде, охранявшем Трампа, под управлением Каррена находилось около 85 человек, он никогда не руководил таким большим бюджетом, который есть у Секретной службы, и операциями ведомства.

Также многочисленные источники СМИ отметили, что Каррен никогда не занимал должность в штаб-квартире агентства и не является членом Старшей исполнительной службы, состоящей из сотрудников с высшим рангом.

Несмотря на то, что Трамп похвалил Службу после первого покушения на него, многие критиковали действия агентства во время мероприятия, а некоторые задавали вопрос, как стрелок мог произвести такой четкий выстрел с таким количеством агентов, отмечает The Guardian.

Вторая неудачная попытка убийства Трампа произошла на его поле для гольфа штате Флорида в сентябре: во время первого покушения пуля задела правое ухо политика, во втором инциденте он не получил никаких травм.

Одним из главных критических замечаний было то, что местные и федеральные правоохранительные органы не взаимодействовали эффективно – и эта ошибка позволила стрелку во время первого покушения залезть на крышу и выстрелить в Трампа.

Секретная служба – федеральное правоохранительное агентство, которое проводит уголовные расследования и обеспечивает защиту американских политических деятелей, их семей и иностранных глав государств или правительств во время визитов в США. Секретная служба входит в состав Министерства внутренней безопасности.