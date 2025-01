Трамп призначить голову своєї держохорони начальником Секретної служби – син політика

Обраний президент США Дональд Трамп призначить директором Секретної служби агента, який прикривав його під час замаху. Про це повідомив син політика Дональд Трамп молодший у дописі в X (екс-Twitter).

Йдеться про Шона Каррена – він очолював групу Секретної служби, що займався охороною Трампа, та був серед агентів, які закривали собою політика після замаху на передвиборчому мітингу у липні 2024 року. Керран очолював відповідну групу впродовж останніх двох з половиною років.

🚨 #BREAKING: President Trump will be naming Sean Curran, who heads his personal detail, to be Secret Service Director.



Sean is a great patriot and will stop all the insanity once and for all. There’s not a better person to be in this position!

🇺🇸🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/HWdIxuidYI