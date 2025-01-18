Трамп призначить голову своєї держохорони начальником Секретної служби – син політика

Каррен був серед агентів, які закривали собою політика після замаху на передвиборчому мітингу у липні 2024 року

Закривавлений Дональд Трамп після замаху, Шон Каррен праворуч від нього у сонцезахисних окулярах (Фото: EPA-EFE/DAVID MAXWELL)

Обраний президент США Дональд Трамп призначить директором Секретної служби агента, який прикривав його під час замаху. Про це повідомив син політика Дональд Трамп молодший у дописі в X (екс-Twitter).

Йдеться про Шона Каррена – він очолював групу Секретної служби, що займався охороною Трампа, та був серед агентів, які закривали собою політика після замаху на передвиборчому мітингу у липні 2024 року. Керран очолював відповідну групу впродовж останніх двох з половиною років.

🚨 #BREAKING: President Trump will be naming Sean Curran, who heads his personal detail, to be Secret Service Director.



Sean is a great patriot and will stop all the insanity once and for all. There’s not a better person to be in this position!

🇺🇸🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/HWdIxuidYI — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 17, 2025

"Шон великий патріот і раз і назавжди припинить усі божевілля. Немає кращої людини на цій посаді!", – вважає син Трампа.

Напередодні телеканал CNN заявив, що декілька джерел висловили значну стурбованість тим, що Каррену бракує управлінського досвіду, аби керувати такою великою та складною агенцією.

У загоні, що охороняв Трампа, під управлінням Каррена перебувало близько 85 людьми, він ніколи не керував таким великим бюджетом, який є у Секретної служби, та операціями відомства.

Також численні джерела ЗМІ зауважили, що Каррен ніколи не обіймав посаду у штаб-квартирі агенції й не є членом Старшої виконавчої служби, що складається зі співробітників, що мають найвищий ранг.

Попри те, що Трамп похвалив Службу після першого замаху на нього, багато людей критикували дії агенції під час заходу, а деякі ставили питання, як стрілець міг зробити такий чіткий постріл з такою кількістю агентів, зауважує The Guardian.

Друга невдала спроба убивства Трампа відбулася на його полі для гольфу штаті Флорида у вересні: під час першого замаху куля заділа праве вухо політика, у другому інциденті він не отримав жодних травм.

Одним з головних критичних зауважень було те, що місцеві та федеральні правоохоронні органи не взаємодіяли ефективно – і ця помилка дозволила стрільцю під час першого замаху залізти на дах та вистрілити у Трампа.

Секретна служба – федеральна правоохоронна агенція, яка проводить кримінальні розслідування та забезпечує захист американських політичних діячів, їхніх сімей та іноземних очільників держав або урядів під час візитів до США. Секретна служба входить до складу Міністерства внутрішньої безпеки.