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WePlay! Bukovel Minor 2020 (9-12.01) — это официально признанный компанией Valve турнир серии Dota Pro Circuit (DPC) с призовым фондом в $300 000. Помимо денежного приза, участники DPC-турниров сражаются за очки, необходимые, чтобы в конце соревновательного сезона получить приглашение на The International. Участники были определены в ходе региональных квалификаций, проходивших в декабре 2019 в 6 регионах (Юго-Восточная Азия, Южная Америка, Северная Америка, Восточная Европа, Западная Европа, Китай). Местом проведения WePlay! Bukovel Minor 2020 станет Развлекательный Центр «БУКА», расположенный в центре туристического комплекса «Буковель».

Компания WePlay! Esports впервые в истории киберспорта проводит официальную трансляцию турнира такого уровня на украинском языке.

Сеть кинотеатров Multiplex предоставит поклонникам киберспорта возможность собраться для коллективного просмотра трансляции финального дня WePlay! Bukovel Minor 2020 на украинском языке. Города и локации, в которых можно будет посмотреть финальные матчи турнира 12 января 2020 года:

Киев (ТРЦ «Лавина» и ТРЦ «Скаймол»);

Одесса, ТРЦ «Ривьера»;

Харьков, ТРЦ «Дафи»;

Днепр, ТРЦ «Караван»;

Львов, ТРЦ «Спартак»;

Кривой Рог, ТРЦ «Юнион».

«Кинохолдинг Multiplex поставил перед собой задачу демонстрировать максимально разнообразный контент, интересующий различную целевую аудиторию. Ранее в наших кинотеатрах проходили показы международных состязаний, и пропустить возможность продемонстрировать украинский турнир, который вышел на такой высокий уровень, привлек иностранную аудиторию и команды, мы не могли», — отметил Роман Романчук, СЕО Multiplex.

Кроме того, пользователи MEGOGO из разных стран смогут наблюдать за всеми этапами турнира WePlay! Bukovel Minor 2020 на русском и украинском языке. Для этого достаточно зайти на платформу и найти трансляцию в разделе «СПОРТ».

Детали: https://press.weplay.tv/weplay-esports-vpervye-v-istorii-provedet-translaciu-dpc-turnira-na-ukrainskom-azyke