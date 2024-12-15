Третье судно РФ за день. Возле оккупированного Крыма тонет плавучий кран – видео
У берегов временно оккупированной Ялты тонет уже третье судно за день. Соответствующее видео опубликовал проукраинский Telegram-канал "Крымский ветер".
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На кадрах видно, как в плавсредство падает стрелка под ударами волн и порывами ветра.
"Почему это плавсредство не завели в порт до начала шторма, непонятно. Прогнозы погоды не читают? Штормовое предупреждение объявили за несколько дней до этого", – отметили в "Крымском ветре".
Накануне российские пропагандисты сообщили, что танкер "Волгонефть 212" страны-агрессора терпит беду в восьми километрах от берега у Керченского пролива. Впоследствии кафиры заявили, что начал тонуть другой танкер – "Волгонефть 239" (детали и видео здесь).
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