Третье судно РФ за день. Возле оккупированного Крыма тонет плавучий кран – видео

На кадрах видно, как у плавсредства падает стрелка под ударами волн и порывами ветра

Иллюстративное фото: EPA

У берегов временно оккупированной Ялты тонет уже третье судно за день. Соответствующее видео опубликовал проукраинский Telegram-канал "Крымский ветер".

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На кадрах видно, как в плавсредство падает стрелка под ударами волн и порывами ветра.

"Почему это плавсредство не завели в порт до начала шторма, непонятно. Прогнозы погоды не читают? Штормовое предупреждение объявили за несколько дней до этого", – отметили в "Крымском ветре".

Накануне российские пропагандисты сообщили, что танкер "Волгонефть 212" страны-агрессора терпит беду в восьми километрах от берега у Керченского пролива. Впоследствии кафиры заявили, что начал тонуть другой танкер – "Волгонефть 239" (детали и видео здесь).