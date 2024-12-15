Третє судно РФ за день. Тепер біля окупованого Криму тоне плавучий кран – відео

На кадрах видно, як у плавзасобу падає стрілка під ударами хвиль та поривами вітру

Ілюстративне фото: EPA

У берегів тимчасово окупованої Ялти тоне вже третє судно за день. Відповідне відео опублікував проукраїнський Telegram-канал "Крымский ветер".

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На кадрах видно, як у плавзасобу падає стрілка під ударами хвиль та поривами вітру.

"Чому цей плавзасіб не завели до порту до початку шторму, незрозуміло. Прогнози погоди не читають? Штормове попередження оголосили за кілька днів до цього", – зауважили в "Крымском ветре".

Напередодні російські пропагандисти повідомили, що танкер "Волгонефть 212" країни-агресора зазнає лиха за вісім кілометрів від берега біля Керченської протоки. Згодом окупанти заявили, що почав тонути інший танкер – "Волгонефть 239" (деталі та відео тут).