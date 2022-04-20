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Три религиозные общины Киевской области перед Пасхой перешли в ПЦУ

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2022, 17:57
Три религиозные общины Киевской области перед Пасхой перешли в ПЦУ - Фото
Иллюстративное фото - pixabay.com

В Киевской области три религиозные общины УПЦ МП перешли в Православную Церковь Украины, сообщил председатель ОВА Александр Павлюк, подписавший распоряжение.

"Мы должны восстановить свою веру и свою украинскую Церковь. Это битва за сознание украинцев. Если есть законные основания и желание религиозной общины о переходе – мы будем это делать", – написал Павлюк.

Всего, по данным ОВА, на 20.04.2022 года в Киевской области зарегистрировано 489 общин ПЦУ и 730 общин УПЦ.

Украинская православная церковь 25 марта сообщила, что 28 общин в 9 областях официально перешли в ПЦУ.

В ПЦУ напомнили гражданам, которые хотели бы прекратить какие-либо связи с Московским Патриархатом, что Священный Синод Православной Церкви Украины принял решение "О чрезвычайном порядке принятия в Православную Церковь Украины" (постановление №25).

Читайте также: РФ грозится обстрелять украинские церкви на Пасху: заявила о "провокациях" в пяти областях

Катерина Амеліна
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упц мп киевская область Православная церковь в Украине
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