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Турция вернула посольство из Черновцов в Киев

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2022, 00:09
Турция вернула посольство из Черновцов в Киев - Фото
Фото: пресс-служба посольства Турции

Турецкая Республика вернула свое посольство из Черновцов в Киев. Такое решение турецкий МИД принял на фоне отступления российских войск от столицы Украины.

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"Временно мы перенесли нашу деятельность в Черновцы, которые превратились в наш логистический центр в работе. А сегодня мы вернулись в свой дом, в Киев. С завтрашнего дня мы продолжим нашу работу, включая предоставление консульских услуг, в нашем здании по адресу ул. Панаса Мирного, 22", – говорится в сообщении посольства в Facebook.

Турецкое издание Haberturk указывает, что Турция была последним посольством, покинувшим Киев, а сегодня это первое посольство, вернувшееся в город после того, как исчезла угроза для Киева со стороны России.

В отличие от многих западных посольств турецкое представительство не выезжало за пределы Украины и все время продолжало работать в Черновцах.

О его отъезде из столицы Украины стало известно 11 марта.

Послом Турции в Украине с января 2019 года Ягмур Ахмет Гюльдере.

  • 4 апреля министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис сообщил, что посол страны также вернется в Киев.
Андрей Водяный
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