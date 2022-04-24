У детей в 12 странах зафиксировали гепатит неизвестного происхождения. Один ребенок умер

В настоящее время в мире зафиксировали 169 случаев заражения детей вирусом гепатита неизвестного происхождения – в 12 странах мира. Один ребенок погиб

О распространении болезни сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

Согласно данным ВОЗ, случаи заболевания уже зарегистрировали в Великобритании (114), Испании (13), Израиле (12), Соединенных Штатах Америки (9), Дании (6), Ирландии (5), Нидерландах (4), Италии (4), Норвегии (2), Франции (2), Румынии (1) и Бельгии (1).

Заболевание проявляется как острый гепатит (воспаление печени) с заметно повышенным уровнем печеночных ферментов. Во многих случаях выявлялись желудочно-кишечные симптомы, в частности боль в животе, а также диарея, рвота, предшествующие развитию тяжелого острого гепатита.

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Однако ни в одном из этих случаев вирусы гепатита типа A, B, C, E и D не были обнаружены, сообщили в ВОЗ. Заболевание новым видом гепатита фиксируют у детей от одного месяца до 16 лет. 10% больных требовалась трансплантация печени.



Также у большинства зараженных не фиксировали повышенной температуры тела и лихорадки, при этом в 74 случаях были выявлены аденовирусы, которые вызывают острые респираторные заболевания у людей.



Сейчас в странах, где было выявлено наибольшее количество случаев заболевания, продолжаются расследования, которое будет включать подробную историю клинической болезни и воздействия, токсикологические тесты и дополнительные микробиологические тесты.

Уляна Букатюк

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