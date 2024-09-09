Учебник с изображением Украины без Крыма – авторы объяснили ошибку и предлагают флешмоб

Книга была рекомендована Министерством образования и науки приказом еще от 5 февраля 2024-го

Крым (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В учебнике по украинскому языку для седьмого класса появилась пиктограмма в форме Украины без Крыма – авторы учебника признали ошибку и предложили флешмоб с тем, чтобы ученики дорисовали полуостров. Об этом сообщила одна из авторов учебника Анастасия Онатий.

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По ее словам, ошибка произошла по техническим причинам: авторы приобрели два сета на фотостоке, но при этом изображение содержало несколько слоев – и на одном Украина была изображена с Крымом, на другом – без.

В общем, слои изображения были расположены не в том порядке – дизайнер этого не заметил, и в учебники добрался вариант с неправильной картой Украины.

Вместо этого авторы предложили запустить флешмоб "Дорисуй Крым": учителей призвали выделить 10-15 минут на уроке, чтобы обсудить с учениками эту ошибку и дорисовать Крым самим.

"Поддержите нас — будет хороший повод поговорить о Крыме, его украинстве. А также, конечно, об информационных ловушках и важности признавать собственные ошибки", – написала Онатий.

Следует отметить, что эта книга была рекомендована Министерством образования и науки приказом еще от 5 февраля 2024 года.

Само изображение находится на третьей странице учебника украинского языка для 7 класса авторства Онатий и Тараса Ткачука:

Фото: Facebook Anastasiya Onatiy

Это издание также можно найти и онлайн – там тоже есть эта ошибка с картой:

Это не первый подобный скандал со школьными учебниками в Украине. В 2021 году в двух изданиях по истории Украины – за 9 и за 10 классы – среди условных обозначений тоже заметили карту Украины без Крыма. Эти учебники также были рекомендованы МОН.

Издательство Грамота называло этот инцидент ошибкой.

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