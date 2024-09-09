У підручнику знайшли зображення України без Криму – автори пояснили помилку та пропонують флешмоб

Книга була рекомендована Міністерством освіти та науки наказом ще від 5 лютого 2024-го

Крим (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У підручнику з української мови для сьомого класу з'явилася піктограма у формі України без Криму – автори підручника визнали помилку й запропонували флешмоб з тим, щоб учні домалювали півострів. Про це повідомила одна з авторів підручника Анастасія Онатій.

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За її словами, помилка сталася через технічні причини: автори придбали два сети на фотостоку, але зображення містило декілька шарів – і на одному Україна була зображена з Кримом, на іншому – без.

Загалом, шари зображення було розташовано не у тому порядку – дизайнер цього не помітив, і до підручників потрапив варіант з неправильною мапою України.

Натомість автори запропонували запустити флешмоб "Домалюй Крим": вчителів закликали виділити 10-15 хвилин на уроці, аби обговорити з учнями цю помилку та домалювати Крим самостійно.

"Підтримайте нас — буде гарний привід поговорити про Крим, його українськість. А також, авжеж, про інформаційні пастки й важливість визнавати власні помилки", – написала Онатій.

Слід зауважити, що ця книга була рекомендована Міністерством освіти та науки наказом ще від 5 лютого 2024 року.

Саме зображення міститься на третій сторінці підручника з української мови для 7 класу авторства Онатій та Тараса Ткачука:

Фото: Facebook Anastasiya Onatiy

Це видання також можна знайти й онлайн – там теж є ця помилка з мапою:

Це не перший такий скандал зі шкільними підручниками в Україні. У 2021 році у двох виданнях з Історії України – за 9 та за 10 класи – серед умовних позначень теж помітили карту України без Криму. Ці підручники так само були рекомендовані МОН.

Видавництво Грамота називало цей інцидент помилкою.

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