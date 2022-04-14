Удар по пропагандистам: Google прекращает монетизацию контента с фейками о войне в Украине
14.04.2022, 18:56
Фото: Михаил Федоров/Facebook
Google прекращает монетизацию контента, который распространяет фейки о войне России против Украины, отрицает или оправдывает ее. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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Google также не будет монетизировать контент, отрицающий трагические события во время войны.
"Такое решение сильно ударит по российским пропагандистам. YouTube хоть и прекратил монетизацию в России еще 26 февраля, однако сервисы Google продолжали работу", – написал Федоров.
- В начале марта YouTube временно отключил показ рекламы российским пользователям и заблокировал просмотр каналов пропагандистских российских телеканалов, в частности "Первый канал", "Россия 24", РБК, "Звезда", "Россия 1", "ТАСС" и ряд других каналов. 10 марта YouTube приостановил монетизацию для российских пользователей.
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