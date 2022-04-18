Украина демилитаризировала Россию на 20 600 человек и почти 800 танков

Оккупанты с начала полномасштабного вторжения уже потеряли около 20 600 человек и почти 800 танков. Об этом говорится в свежем подсчете потерь противника от Геншатба ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24 февраля уже составили:



личного состава – около 20 600 человек ликвидировано (+300 за минувшие сутки)



танков ‒ 790 (+17),



боевых бронированных машин ‒ 2041 (+39),



артиллерийских систем – 381 (+5),



РСЗО – 130 (+3),



средств ПВО – 67(+1),



самолетов – 167 (+2),



вертолетов – 147 (+1),



автомобильной техники – 1487 (+16),



кораблей /катеров – 8 (без изменений),



цистерн с ГСМ – 76 (без изменений),



БПЛА оперативно-тактического уровня – 155 (+7),



Специальной техника – 27 (без изменений),



Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 (без изменений).

Валерия Давыдова

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