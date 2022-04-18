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Украина демилитаризировала Россию на 20 600 человек и почти 800 танков

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2022, 11:02
Украина демилитаризировала Россию на 20 600 человек и почти 800 танков - Фото
Остатки техники оккупантов, фото - Генштаб ВСУ

Оккупанты с начала полномасштабного вторжения уже потеряли около 20 600 человек и почти 800 танков. Об этом говорится в свежем подсчете потерь противника от Геншатба ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24 февраля уже составили:

личного состава – около 20 600 человек ликвидировано (+300 за минувшие сутки)

танков ‒ 790 (+17),

боевых бронированных машин ‒ 2041 (+39),

артиллерийских систем – 381 (+5),

РСЗО – 130 (+3),

средств ПВО – 67(+1),

самолетов – 167 (+2),

вертолетов – 147 (+1),

автомобильной техники – 1487 (+16),

кораблей /катеров – 8 (без изменений),

цистерн с ГСМ – 76 (без изменений),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 155 (+7),

Специальной техника – 27 (без изменений),

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 (без изменений).

Валерия Давыдова
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война потери генштаб
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