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Украина получит от британской компании партию роботов-саперов

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2022, 20:30
Украина получит от британской компании партию роботов-саперов - Фото
Фото: Алексей Белошицкий/Facebook

Украина получит от британской компании QinetiQ партию из 10 роботов-саперов TALON. Об этом сообщает в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

По его словам, это саперный робот, не только определяющий место "подарков", но и обезвреживающий их. До войны в Украине уже было 12 таких роботов.

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Робот TALON берет на себя до 45 кг и может тянуть груз до 680 кг. В базовом варианте длина 86,4 см, высота 42,7 см, максимальная масса – от 52 до 71 кг. Силовая установка позволяет развивать скорость до 8,3 км/ч и работать без подзарядки от 2,8 до 4,5 часов, а в режиме ожидания – до 7 суток.

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Наталия Софиенко
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