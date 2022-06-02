UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украине придется разминировать более 30 млн га территории – МВД

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2022, 20:24
Украине придется разминировать более 30 млн га территории – МВД - Фото
Фото: ГСЧС/Facebook

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что еще более 30 млн га территории Украины нуждаются в разминировании.  

"Нам нужно обработать еще более 30 млн га. Мы привлекаем иностранные команды пиротехников и их технику, они помогают нам разминировать украинские территории", – сказал министр. 

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Сегодня проводится разминирование Киевской, Сумской, Черниговской, Харьковской областей. Проведено оперативное разминирование более 2,7 млн га. 

Министр подчеркнул, что уже есть трагические случаи подрывов граждан на взрывоопасных предметах. В течение мая зафиксировано 15 таких случаев.  

"Я убежден, что наша реальность должна измениться. Каждый школьник, каждый работник, мать и отец должны знать и научить своих детей минной безопасности", – заверил Монастырский. 

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
мвд мины разминирование
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 