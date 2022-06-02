Украине придется разминировать более 30 млн га территории – МВД

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что еще более 30 млн га территории Украины нуждаются в разминировании.

"Нам нужно обработать еще более 30 млн га. Мы привлекаем иностранные команды пиротехников и их технику, они помогают нам разминировать украинские территории", – сказал министр.

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Сегодня проводится разминирование Киевской, Сумской, Черниговской, Харьковской областей. Проведено оперативное разминирование более 2,7 млн га.

Министр подчеркнул, что уже есть трагические случаи подрывов граждан на взрывоопасных предметах. В течение мая зафиксировано 15 таких случаев.

"Я убежден, что наша реальность должна измениться. Каждый школьник, каждый работник, мать и отец должны знать и научить своих детей минной безопасности", – заверил Монастырский.

18 мая ГСЧС получила 85 дронов для обеспечения гумкоридоров и разминирования.

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Роман Брыль

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