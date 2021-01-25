На правах информационного партнерства

На украинском пенсионном форуме эксперты обсудят основные проблемы, с которыми сталкиваются люди пожилого возраста, и очертят пути их решения, создав единую пенсионную стратегию.

Улучшение качества жизни людей пожилого возраста и защита их прав и интересов – основная цель Украинского пенсионного форума. Какие составляющие счастливой старости, в каких услугах больше всего нуждаются люди пожилого возраста и какими должны быть эти услуги – ответы на эти вопросы попытаются дать участники форума.

Институты третьего возраста

Создание условий для продолжения развития и полноценной жизни людей пожилого возраста – одна из ключевых задач, которые сегодня стоят перед обществом. Речь идет об участии в политической и социальной жизни, также очень важна интеграция в экономическую сферу.

Люди старшего возраста накопили существенный опыт в течение жизни и часто являются ценными профессионалами в своей области. Многие сотрудники, достигая пенсионного возраста, чувствуют себя здоровыми и в достаточно хорошей форме, чтобы продолжать работать. Работа или предпринимательская деятельность обеспечивает не только прибыль и материальное благополучие, но и помогает самореализоваться, внося свой вклад в жизнь социума.

Однако существующая ныне система занятости плохо принимает людей пожилого возраста. Мы часто сталкиваемся с дискриминацией пожилых людей по условиям труда, размерам заработной платы и даже в отношении.

Менять эту ​​систему нужно уже сегодня. Путем развития институтов третьего возраста, которые помогают пожилым людям освоить новые полезные навыки или даже получить новую актуальную профессию. Путем формирования системы, которая предусматривает широкие возможности трудоустройства для тех людей пожилого возраста, которые хотят продолжать свой профессиональный и карьерный рост. Государство должно стимулировать работодателей налоговыми льготами для трудоустройства людей пожилого возраста.

Физическая форма и активный образ жизни

На Западе люди пожилого возраста, которые активно занимаются спортом, – не исключение, а скорее правило. Здоровый образ жизни, сбалансированное питание и достаточная физическая активность, включая индивидуально подобранный комплекс упражнений, помогает даже в зрелом возрасте сохранять хорошее самочувствие. В Украине лишь незначительная часть пенсионеров занимается спортом. Поэтому очень важно популяризировать физическую культуру и спортивный образ жизни среди украинских пенсионеров, предоставляя полезную и информацию от врачей, тренеров и других специалистов, организуя различные спортивные мероприятия. Не менее важным является создание необходимых условий – доступность специально оборудованных спортивных залов, развитие инфраструктуры, ориентированной именно на пожилых людей. Особенно остро эта проблема стоит для гериатрических пансионатов.

Психическое здоровье и позитивный настрой

Ежедневно украинцы сталкиваются со множеством вызовов, справиться с которыми не всегда под силу даже молодым и здоровым людям. Постоянный стресс, недостаток общения и негативный информационный фон особенно наносят вред здоровью пожилых людей. Поэтому очень важным является предоставление психологической помощи, ощущение поддержки и социализации для пожилых людей. Даже такие приятные занятия, как музыка, танцы, решение головоломок или обучение чему-то новому – могут не только улучшить настроение, но и сохранить психическое здоровье, выступая профилактикой болезни Альцгеймера и деменции в целом.

Качественные гериатрические услуги

Пожилые люди нуждаются в качественных гериатрических услугах, которые могут не только продлить жизнь, но и значительно улучшить ее качество. Пример стоит брать с западной модели – человек остается в социуме, но при этом получает необходимую квалифицированную помощь.

Отдельное направление – развитие гериатрических пансионатов, которые должны стать местом для счастливой и комфортной жизни пенсионеров в социуме, где им оказывают необходимую профессиональную помощь, а не темами для страшных заголовков в СМИ.

Качественные и своевременные паллиативные и хосписные услуги – базовое право каждого человека, и именно уровень этих услуг определяет, насколько социальным, зрелым и цивилизованным является общество.

Все эти темы буду активно обсуждаться на украинском пенсионном форуме, чтобы вместе попытаться найти пути решения проблем и дать нужный импульс для положительных изменений в украинском обществе.

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