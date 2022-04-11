Украинцы массово записываются в добровольцы-спасатели. Всем желающим уже не хватает работы

Более 8 000 украинцев изъявили желание стать добровольцами-спасателями с момента открытия регистрации 6 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Больше половины зарегистрировавшихся – жители Киева и Киевской области.

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"Многочисленные обращения и звонки типа "я зарегистрировался, когда вызовут работать?" подтверждают вашу решимость помочь людям", – подчеркивают в МВД.

В министерстве подтверждают, что органы местного самоуправления не в состоянии привлечь всех добровольцев одновременно.

Из-за плотного минирования населенных пунктов и экосистем войсками РФ, а также расставленных многочисленных мин-ловушек и замаскированных взрывных устройств невозможно быстро разминировать территории для дальнейшего проведения работ по разбору завалов.

"Украина, в отличие от страны-агрессора, ценит жизнь каждого гражданина. Наши саперы работают в режиме нон-стоп для обеспечения безопасных условий для вашей работы", – обращается МВД к добровольцам-спасателям.

9 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что британцы готовы взять шефство над восстановлением Киева и области.

10 апреля Кабмин выделил из резервного фонда госбюджета первый миллиард гривень на восстановление разрушенных городов.

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Роман Брыль

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