Британцы готовы взять шефство над восстановлением Киева и области – Зеленский

Великобритания готова взять шефство над восстановлением Киева и области после окончания войны. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в сегодняшнем видеообращении к украинцам после встречи с британским премьером.

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"Борис Джонсон был сегодня очень конкретен в ответах на мои вопросы. Впрочем, как всегда. И уже определились с ним, какую помощь окажет Великобритания послевоенному восстановлению Украины. Британцы готовы взять шефство над восстановлением Киева и Киевской области", – сказал Зеленский.

Сегодня Джонсон прибыл в Киев, визит публично не анонсировался.

На брифинге по итогам переговоров Джонсон заявил, что Британия и партнеры продолжат помогать Украине, в том числе ноу-хау технологиями, оборудованием и разведданными.

В рамках визита британского премьера Зеленский и Джонсон прошлись по центру Киева – побывали на Крещатике, Майдане Незалежности, почтили память Героев Небесной сотни.

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Оксана Житнюк

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