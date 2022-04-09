Британцы готовы взять шефство над восстановлением Киева и области – Зеленский
09.04.2022, 22:43
Зеленский и Джонсон (Фото - Офис президента)
Великобритания готова взять шефство над восстановлением Киева и области после окончания войны. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в сегодняшнем видеообращении к украинцам после встречи с британским премьером.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Борис Джонсон был сегодня очень конкретен в ответах на мои вопросы. Впрочем, как всегда. И уже определились с ним, какую помощь окажет Великобритания послевоенному восстановлению Украины. Британцы готовы взять шефство над восстановлением Киева и Киевской области", – сказал Зеленский.
- Сегодня Джонсон прибыл в Киев, визит публично не анонсировался.
- На брифинге по итогам переговоров Джонсон заявил, что Британия и партнеры продолжат помогать Украине, в том числе ноу-хау технологиями, оборудованием и разведданными.
- В рамках визита британского премьера Зеленский и Джонсон прошлись по центру Киева – побывали на Крещатике, Майдане Незалежности, почтили память Героев Небесной сотни.
Читайте также: Великобритания предоставит Украине 120 единиц бронетехники и противокорабельных комплексов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Зеленский записал новое обращение: Каждый российский палач будет найден и наказан – видео 03.04.2022Частичный "отход" оккупантов из-под Киева: едут на угнанных авто, прихватив награбленное 01.04.2022На Киевском направлении 700 единиц техники оккупантов выехало в сторону Беларуси – Генштаб 31.03.2022
Последние новости
Комментарии