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Украину приняли в технологическую программу НАТО: получила право менять стандарты Альянса

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2022, 20:37
Украину приняли в технологическую программу НАТО: получила право менять стандарты Альянса - Фото
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

По результатам голосования на ежегодном заседании MIP Steering Group, Украина принята в многостороннюю программу взаимосовместимости (MIP), реализующую технологическое сотрудничество армий государств-членов НАТО. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.  

В качестве ассоциированного члена MIP Украина получила право совместно разрабатывать и вносить изменения в ключевые стандарты НАТО, касающиеся взаимодействия систем боевого управления и смежных стандартов. 

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"Украина имеет мощный IТ потенциал и достойного союзника – НАТО. Уверен, мы привнесем свою экспертизу в развитие коллективной безопасности", – прокомментировал министр обороны Алексей Резников

При поддержке Трастового фонда C4 Украина-НАТО и программы MIP внесен большой вклад в развитие украинской системы ситуационной осведомленности "Дельта", которая с 2016 года разрабатывается украинскими военными IТ-специалистами. Именно на примере работы "Дельты" офицеры Центра инноваций и развития оборонных технологий Минобороны представили потенциал Украины на заседании MIP Steering Group. 

"Для Украины предоставление статуса члена MIP – это знаковое решение. Теперь Украина может усиливать сотрудничество с Североатлантическим альянсом и странами вне НАТО. Это решение показывает прогресс в развитии способности Украины к ситуационной осведомленности в мире", – отметил глава Центра инноваций и развития оборонных технологий полковник Марат Утюшев. 

Украине уже сообщили о членстве в MIP по официальным дипломатическим каналам. Также флаг Украины будет включен в шаблон оформления всех документов MIP.  

В своем письме представители NATO отметили, что это событие является хорошим примером сотрудничества Украины с НАТО.  

Многосторонняя программа взаимосовместимости (MIP) является программой технологического сотрудничества вооруженных сил государств-членов НАТО. Она создана на уровне национальных разработчиков информационных систем боевого управления и стремится достичь взаимосовместимости национальных систем категории C2IS. Одним из продуктов MIP есть спецификация MIP4-IES – протокол и модель данных для обмена информацией об обстановке между системами боевого управления. Взаимодействие MIP и украинских разработчиков системы ситуационной осведомленности "Дельта" осуществляется с 2019 года. 

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Роман Брыль
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