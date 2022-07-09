Украина предлагает НАТО создать хаб в Восточной Европе

Украина предлагает НАТО подумать над созданием хаба в Восточной Европе, похожего на хаб Альянса в Неаполе. Об этом заявила первая замглавы МИД Эмине Джапарова на форуме "От Мадрида до Мадрида: 25 лет особого партнерства между НАТО и Украиной".

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Она напомнила, что президент Владимир Зеленский на недавнем саммите НАТО в Мадриде призвал пересмотреть понимание восточного фланга Альянса.

"Следовательно предлагаю совместно подумать над созданием в восточной части Альянса – например, в Польше – хаба НАТО-Восток. За модель можно взять уже успешно функционирующий подобный проект хаб НАТО-Юг", – сказала Джапарова.

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СПРАВКА. Хаб НАТО-Юг был открыт в Неаполе в 2017 году. Он сосредоточен на проблемах нестабильности, терроризма, радикализации, миграции и экологии в частности в Северной Африке, Ближнем Востоке, Сахеле и прилегающих к Сахаре регионах.

По мнению замглавы МИД, хаб НАТО-Восток может создать "легитимное основание" для привлечения партнеров Альянса, в частности Украины, для большего практического взаимодействия с НАТО.

По ее словам, это будет способствовать евроатлантическому прогрессу Украины и позволит наращивать взаимодействие по важным направлениям, таким как обеспечение безопасности общих границ, противодействие нелегальной миграции, контрабанде и торговле людьми.

На саммите в Мадриде была принята новая стратегическая концепция НАТО: Россию признали главной угрозой.

Также на саммите официально пригласили Финляндию и Швецию вступить в НАТО.

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Марк Сировой

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