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Джонсон: Саммит НАТО в Мадриде превзошел все ожидания

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2022, 08:29
Джонсон: Саммит НАТО в Мадриде превзошел все ожидания - Фото
Борис Джонсон (фото - ЕРА)

Премьер Великобритании Борис Джонсон считает очень успешным саммит НАТО, который в конце июня прошел в Мадриде. Об этом сообщает Sky News.

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Джонсон считает, что саммит "превзошел все ожидания" с точки зрения сохранения единства, и Альянс будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

По его словам, саммит должен разрушить миф, что западным демократиям якобы "не хватает стойкости для продолжительного кризиса". Кроме того, британский премьер гордится быть рядом с Финляндией и Швецией, которых пригласили вступить в НАТО.

Джонсон также подчеркнул, что если российского диктатора Владимира Путина не остановить в Украине – он "найдет другие цели".

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Марк Сировой
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