Укрэнерго пообещало воскресенье почти без отключений: будут только вечером

9 июня облэнерго будут применять графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей только с 20:00 до 22:00.

Фото: Сумыоблэнерго

В воскресенье, 9 июня, отключения света в Украине будут только вечером, сообщила НЭК "Укрэнерго".

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"Облэнерго будут применять графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей с 20:00 до 22:00. Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не будет ограничиваться", — говорится в сводке компании.

С субботы в Украине временно стало меньше почасовых отключений.

Причин сокращения три: конец недели, вышел из ремонта атомный энергоблок и изменился порядок распределения лимитов.

В целом же, ситуация в энергосистеме остается очень сложной. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в Украине продолжает работать чуть более четверти тепловых электростанций, остальные были полностью уничтожены или серьезно повреждены Россией.

"Россия разрушила 50% нашей способности генерации электроэнергии. Фактически на сегодня из-за ракетных и дроновых атак мы потеряли 9,2 ГВт электроэнергии. Это половина нашей мощности, с которой мы проходили, например, прошлую зиму", – заявил Шмыгаль.