Шмыгаль: Меньше чем 30% больших ТЭС до сих пор работают, остальные повреждены

Глава правительства подчеркнул, что Украина работает над тем, чтобы к зиме запустить как можно больше генерации

Денис Шмыгаль (Фото: Facebook)

В Украине остаются рабочими только 27% всех крупных тепловых электростанций – остальные разрушены или повреждены в результате российских обстрелов. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телемарафона.

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По данным Шмыгаля, только 27% крупных ТЭС остаются в рабочем состоянии, а 73% — не работают из-за сильных повреждений и разрушений. Российская армия разрушила 42 энергетических блока и повредила 20 гидроэнергетических блоков, которые из-за атак остаются нерабочими.

Глава правительства подчеркнул, что Украина работает над тем, чтобы до зимы запустить как можно больше генерации, а также защитить сохранившиеся мощности и те, которые энергетики сейчас восстанавливают.

Премьер заявил, что ситуация в энергетике очень сложная, Россия разрушила 50% возможности генерации электроэнергии. По подсчетам правительства, в результате вражеских атак украинская энергосистема потеряла 9,2 ГВт мощности.

"Это половина нашей мощности, с которой мы проходили прошлую зиму", – подчеркнул он.

Шмыгаль акцентировал – Украина работает и над увеличением импорта электроэнергии из Евросоюза. Он отметил, что сейчас ЕС политически разрешает импортировать 1,7 ГВт, хотя технически Украина способна принимать до 2,2 ГВт, поэтому ведутся переговоры об увеличении импорта.

Кроме того, международные партнеры Украины создали специальный фонд поддержки энергетики Украины, в котором уже собрали 500 млн евро, отметил Шмыгаль.

С марта 2024 года Россия нанесла шесть массированных ударов по энергосистеме Украины. В ночь на 1 июня РФ нанесла шестой удар – повредила сразу пять энергообъектов в разных областях.

Наиболее тяжелой ситуации в энергосистеме страны Укрэнерго ожидает в середине лета 2024 года : ежедневные дефициты электричества могут расти, потому что из-за жары увеличится потребление.

Минэнерго сообщило, что Украина готовится к "достаточно сложной ситуации" в энергосистеме зимой 2024 года, целью российских атак является полный блэкаут.

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