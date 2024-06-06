Укрэнерго опровергло, что экспортирует электроэнергию в Румынию

В компании заверили, что все доступные мощности отечественных электростанций сейчас работают исключительно для покрытия внутреннего потребления

Фото: Укрэнерго

В сети 6 июня распространили информацию, что Украина якобы экспортирует электроэнергию в Румынию – из-за этого "возникает дефицит". Пресс-служба Укрэнерго опровергла сообщение.

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"Экспорт электроэнергии не осуществляется ни в одну страну и не планируется. Telegram-каналы манипулируют информацией о технических перетоках между энергосистемами Украины и ЕС, которые являются физическим явлением", – говорится в сообщении.

В компании заверили, что после месяцев массированных ракетных обстрелов со стороны России в Украине повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции – их возможности производить электроэнергию значительно снизились, а потребности потребителей остались на том же уровне, что и до атак.

"Поэтому все доступные мощности отечественных электростанций сейчас работают исключительно для покрытия внутреннего потребления – соответственно экспорт электроэнергии за пределы Украины не осуществляется", – пояснили в Укрэнерго.

В Киеве и 12 областях вечером 6 июня были введены аварийные отключения света. Они действуют с 20:30.

В пятницу, 7 июня, по всей территории Украины в течение дня будут действовать лимиты на потребление электроэнергии.

С марта 2024 г. Россия нанесла шесть массированных ударов по энергосистеме Украины. А в ночь на 1 июня РФ нанесла шестой удар – повредила сразу пять энергообъектов в разных областях.

Тяжелейшей ситуации в энергосистеме страны Укрэнерго ожидает в середине лета 2024 года: ежедневные дефициты электричества могут расти, потому что из-за жары увеличится потребление.

Минэнерго сообщило, что Украина готовится к "достаточно сложной ситуации" в энергосистеме зимой 2024 года, целью российских атак является полный блекаут.

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