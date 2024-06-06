Аварійні відключення світла ввели у Києві та 12 областях

Графіки погодинних відключень працюватимуть після входження областей у визначені для них ліміти споживання

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У Києві та 12 областях ввечері 6 червня ввели аварійні відключення світла. Про це повідомляє національна енергетична компанія Укренерго.

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Введення аварійних відключень з 20:30 пов'язано з перевищенням лімітів на споживання, пояснює компанія.

Загалом, аварійні відключення для побутових та промислових споживачів застосовано у Волинській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Львівській, Миколаївській, Кіровоградській, Одеській, Рівненській, Харківській, Київській областях та у столиці.

Також можливі перерви в енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури, зауважує Укренерго.

Анонсується, що аварійні відключення скасують після входження областей у визначені для них ліміти споживання – і надалі працюватимуть графіки погодинних відключень.

У п'ятницю, 7 червня, на всій території України упродовж дня діятимуть ліміти на споживання електроенергії.

З березня 2024 року Росія завдала шість масованих ударів по енергосистемі України. У ніч проти 1 червня РФ завдала шостого удару – пошкодила одразу п'ять енергооб'єктів у різних областях.

Найважчої ситуації в енергосистемі країни Укренерго очікує у середині літа 2024 року: щоденний дефіцит електрики може зростати, тому що через спеку збільшиться споживання.

Міненерго повідомило, що Україна готується до "досить складної ситуації" в енергосистемі взимку 2024 року, метою російських атак є повний блекаут.

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