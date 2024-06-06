Аварийные отключения света ввели в Киеве и 12 областях

Графики почасовых отключений будут работать после вхождения областей в определенные для них лимиты потребления

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В Киеве и 12 областях вечером 6 июня были введены аварийные отключения света. Об этом сообщает национальная энергетическая компания Укрэнерго.

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Введение аварийных отключений с 20:30 связано с превышением лимитов на потребление, объясняет компания.

В целом аварийные отключения для бытовых и промышленных потребителей применены в Волынской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Львовской, Николаевской, Кировоградской, Одесской, Ровенской, Харьковской, Киевской областях и столице.

Также возможны перерывы в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры, отмечает Укрэнерго.

Анонсируется, что аварийные отключения отменят после вхождения областей в определенные для них лимиты потребления – и дальше будут работать графики почасовых отключений.

В пятницу, 7 июня, по всей территории Украины в течение дня будут действовать лимиты на потребление электроэнергии.

С марта 2024 г. Россия нанесла шесть массированных ударов по энергосистеме Украины. В ночь на 1 июня РФ нанесла шестой удар – повредила сразу пять энергообъектов в разных областях.

Тяжелейшей ситуации в энергосистеме страны Укрэнерго ожидает в середине лета 2024 года: ежедневный дефицит электричества может расти, потому что из-за жары увеличится потребление.

Минэнерго сообщило, что Украина готовится к "достаточно сложной ситуации" в энергосистеме зимой 2024 года, целью российских атак является полный блекаут.

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