7 червня весь день на всій території України діятимуть ліміти на споживання електрики
Ілюстративне фото: Depositphotos

У п'ятницю, 7 червня, на всій території України впродовж дня діятимуть ліміти на споживання електроенергії. Про це повідомляє національна компанія "Укренерго".

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Прогнозується дефіцит в енергосистемі впродовж всієї наступної доби.

Ліміти на споживання діятимуть для кожної області з 00:00 до 24:00.

Якщо ліміти будуть перевищені, то застосовуватимуться графіки аварійних відключень.

Такі дані оголосили надвечір вчора у 12 областях.

У четвер, 6 червня, на всій території України весь день діють графіки погодинних відключень світла.

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