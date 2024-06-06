7 червня весь день на всій території України діятимуть ліміти на споживання електрики

Аварійні відключення ввімкнуть, якщо будуть перевищені ліміти

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У п'ятницю, 7 червня, на всій території України впродовж дня діятимуть ліміти на споживання електроенергії. Про це повідомляє національна компанія "Укренерго".

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Прогнозується дефіцит в енергосистемі впродовж всієї наступної доби.

Ліміти на споживання діятимуть для кожної області з 00:00 до 24:00.

Якщо ліміти будуть перевищені, то застосовуватимуться графіки аварійних відключень.

Такі дані оголосили надвечір вчора у 12 областях.

У четвер, 6 червня, на всій території України весь день діють графіки погодинних відключень світла.

З березня 2024 року Росія завдала шість масованих ударів по енергосистемі України. А у ніч проти 1 червня РФ завдала шостого удару – пошкодила одразу п'ять енергооб'єктів у різних областях.

Найважчої ситуації в енергосистемі країни Укренерго очікує у середині літа 2024 року: щоденні дефіцити електрики можуть зростати, тому що через спеку збільшиться споживання.

Міненерго повідомило, що Україна готується до "досить складної ситуації" в енергосистемі взимку 2024 року, метою російських атак є повний блекаут.

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