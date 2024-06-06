7 июня весь день по всей Украине будут действовать лимиты на потребление электричества
Иллюстративное фото: Depositphotos

В пятницу, 7 июня, по всей Украине в течение дня будут действовать лимиты на потребление электроэнергии. Об этом сообщает национальная компания "Укрэнерго".

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Прогнозируется дефицит в энергосистеме на протяжении всех следующих суток.

Лимиты на потребление будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00.

Если лимиты будут превышены, то будут применяться графики аварийных отключений.

Такие данные объявили под вечер вчера в 12 областях.

В четверг, 6 июня, на всей территории Украины весь день действуют графики почасовых отключений света.

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