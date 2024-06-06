7 июня весь день по всей Украине будут действовать лимиты на потребление электричества

Аварийные отключения включат, если будут превышены лимиты

Иллюстративное фото: Depositphotos

В пятницу, 7 июня, по всей Украине в течение дня будут действовать лимиты на потребление электроэнергии. Об этом сообщает национальная компания "Укрэнерго".

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Прогнозируется дефицит в энергосистеме на протяжении всех следующих суток.

Лимиты на потребление будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00.

Если лимиты будут превышены, то будут применяться графики аварийных отключений.

Такие данные объявили под вечер вчера в 12 областях.

В четверг, 6 июня, на всей территории Украины весь день действуют графики почасовых отключений света.

С марта 2024 года Россия нанесла шесть массированных ударов по энергосистеме Украины. А в ночь на 1 июня РФ нанесла шестой удар – повредила сразу пять энергообъектов в разных областях.

Тяжелейшей ситуации в энергосистеме страны Укрэнерго ожидает в середине лета 2024 года: ежедневные дефициты электричества могут расти, потому что из-за жары увеличится потребление.

Минэнерго сообщило, что Украина готовится к "достаточно сложной ситуации" в энергосистеме зимой 2024 года, целью российских атак является полный блекаут.

Читайте также: Украина вывела из ремонта энергоблок одной из АЭС. Другие еще только готовятся отключить