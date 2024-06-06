7 июня весь день по всей Украине будут действовать лимиты на потребление электричества
В пятницу, 7 июня, по всей Украине в течение дня будут действовать лимиты на потребление электроэнергии. Об этом сообщает национальная компания "Укрэнерго".
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Прогнозируется дефицит в энергосистеме на протяжении всех следующих суток.
Лимиты на потребление будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00.
Если лимиты будут превышены, то будут применяться графики аварийных отключений.
Такие данные объявили под вечер вчера в 12 областях.
В четверг, 6 июня, на всей территории Украины весь день действуют графики почасовых отключений света.
- С марта 2024 года Россия нанесла шесть массированных ударов по энергосистеме Украины. А в ночь на 1 июня РФ нанесла шестой удар – повредила сразу пять энергообъектов в разных областях.
- Тяжелейшей ситуации в энергосистеме страны Укрэнерго ожидает в середине лета 2024 года: ежедневные дефициты электричества могут расти, потому что из-за жары увеличится потребление.
- Минэнерго сообщило, что Украина готовится к "достаточно сложной ситуации" в энергосистеме зимой 2024 года, целью российских атак является полный блекаут.
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