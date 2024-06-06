Укренерго заперечило, що експортує електроенергію в Румунію
Фото: Укренерго

У мережі 6 червня поширили інформацію, що Україна нібито експортує електроенергію в Румунію – через це "виникає дефіцит". Пресслужба Укренерго спростувала повідомлення.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"Експорт електроенергії не здійснюється в жодну країну та не планується. Telegram-канали маніпулюють інформацією про технічні перетоки між енергосистемами України та ЄС, які є фізичним явищем", – йдеться у повідомленні.

У компанії запевнили, що після місяців масованих ракетних обстрілів з боку Росії в Україні пошкоджені всі великі теплові та гідроелектростанції – їхні можливості виробляти електроенергію значно знизилися, а потреби споживачів залишились на тому ж рівні, що й до атак.

"Тому всі доступні потужності вітчизняних електростанцій зараз працюють винятково для покриття внутрішнього споживання – відповідно експорт електроенергії за межі України не здійснюється", – пояснили в Укренерго.

У Києві та 12 областях ввечері 6 червня ввели аварійні відключення світла. Вони діють з 20:30.

У п'ятницю, 7 червня, на всій території України впродовж дня діятимуть ліміти на споживання електроенергії

Читайте також: УЗ хоче виробляти електроенергію: у планах будівництво 250 МВт газової генерації

війнарумуніяелектроенергіяукренергоенергетика