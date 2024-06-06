Укренерго заперечило, що експортує електроенергію в Румунію

У компанії запевнили, що всі доступні потужності вітчизняних електростанцій зараз працюють винятково для покриття внутрішнього споживання

Фото: Укренерго

У мережі 6 червня поширили інформацію, що Україна нібито експортує електроенергію в Румунію – через це "виникає дефіцит". Пресслужба Укренерго спростувала повідомлення.

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"Експорт електроенергії не здійснюється в жодну країну та не планується. Telegram-канали маніпулюють інформацією про технічні перетоки між енергосистемами України та ЄС, які є фізичним явищем", – йдеться у повідомленні.

У компанії запевнили, що після місяців масованих ракетних обстрілів з боку Росії в Україні пошкоджені всі великі теплові та гідроелектростанції – їхні можливості виробляти електроенергію значно знизилися, а потреби споживачів залишились на тому ж рівні, що й до атак.

"Тому всі доступні потужності вітчизняних електростанцій зараз працюють винятково для покриття внутрішнього споживання – відповідно експорт електроенергії за межі України не здійснюється", – пояснили в Укренерго.

У Києві та 12 областях ввечері 6 червня ввели аварійні відключення світла. Вони діють з 20:30.

У п'ятницю, 7 червня, на всій території України впродовж дня діятимуть ліміти на споживання електроенергії.

З березня 2024 року Росія завдала шість масованих ударів по енергосистемі України. А у ніч проти 1 червня РФ завдала шостого удару – пошкодила одразу п'ять енергооб'єктів у різних областях.

Найважчої ситуації в енергосистемі країни Укренерго очікує у середині літа 2024 року: щоденні дефіцити електрики можуть зростати, тому що через спеку збільшиться споживання.

Міненерго повідомило, що Україна готується до "досить складної ситуації" в енергосистемі взимку 2024 року, метою російських атак є повний блекаут.

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